POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Einbruch in Werkstatt/Kriminelle erbeuten Werkzeug

Michelstadt (ots)

Eine Werkstatt auf einem Firmengelände "In den Dorfwiesen" geriet in der Nacht zum Donnerstag (14.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zugang auf das Gelände und brachen anschließend die Tür zu der Werkstatt auf. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend unter anderem diverses Werkzeug, wie eine Kettensäge und einen Akku-Schrauber mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

