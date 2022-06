Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt- Schneppenhausen: Tür eingetreten und nach Wertgegenständen gesucht

Weiterstadt (ots)

Noch unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen die zu einem Jugendzentrum gehörende Tür einer Hütte in der Gräfenhäuser Straße eingetreten und in dem Raum offenbar nach Wertgegenständen gesucht. Am Samstagabend (25.6.) waren die Spuren der Kriminellen und damit einhergehend der rund 500 Euro hohe Schaden, den sie durch ihr Vorgehen verursachten, entdeckt worden. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 ist die Erreichbarkeit gegeben.

