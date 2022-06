Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Einbruch in Kleintierzuchtverein

Täter erbeuten Alkohol und Geld

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei bekannt wurde haben Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstag (23.6.) bis Freitag (24.6.) sich gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Kleintierzuchtvereins in der Kastanienallee verschafft. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Scheibe ein, kletterten in das Gebäude, suchten dort nach Beute und ließen unter anderem Alkohol und Zigaretten mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1600 Euro.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell