Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Griesheim (ots)

Nach einem Raubüberfall am frühen Montagmorgen (27.06.) fahndet die Polizei aktuell nach dem flüchtigen Täter. Ersten Erkenntnissen zufolge überraschte der Unbekannte gegen 6.45 Uhr den Angestellten einer Tankstelle in der Straße "Am dürren Kopf" beim Betreten der Filiale. Mit einer schwarzen Schusswaffe drohte der Kriminelle dem Mitarbeiter und ließ sich Bargeld in eine Tasche packen. Bevor er mit seiner Beute das Weite suchte, fesselte er den Angestellten. Dieser konnte sich aber schnell befreien und den Notruf wählen. Der Flüchtige war laut ersten Hinweisen zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kräftig und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Er trug eine schwarze Kappe unter der gräuliche Haare hervorschauten. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke sowie schwarzen Schuhe mit grauen Reflektoren. Zudem hatte er eine Bauchtasche um die Hüfte. Das Kommissariat 10 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen, die den Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell