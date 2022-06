Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim - +++Erstmeldung+++: Starke Rauchentwicklung bei Brand auf Schrottplatz

Biebesheim (ots)

Seit Montagmorgen (27.06.), kurz vor 05:00 Uhr, brennt es auf dem Gelände eines Schrotthandels in Biebesheim. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Altschrotthaufen mit einer Ausdehnung von ca. 20 x 20 Metern in Brand geraten. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch zog zunächst in westliche Richtung, aktuell in östliche Richtung. Die Anwohner der umliegenden Gemeinden werden über Hessenwarn und Rundfunkdurchsagen gebeten, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten. Von der Rauchentwicklung auch betroffen ist die Bahnstrecke Groß-Gerau - Worms. Hier wurde der Zugverkehr vorsorglich angehalten. Die Feuerwehren von Biebesheim und Gernsheim wurden alarmiert und sind aktuell mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

