Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Südstadt: Ermittler fahnden nach Lkw mit blauer Plane und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Noch nicht identifiziert werden konnte der flüchtige Verursacher eines Unfalls am vergangenen Donnerstagnachmittag, dem 9. Dezember 2021, trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Lkw mit blauer Plane gegen 14 Uhr auf der Frankfurter Straße vom Auestadion kommend in Richtung Weinberg unterwegs. Hierbei fuhr der Lastwagen zu weit nach rechts und krachte in die linke Fahrzeugseite eines gelben Renault Captur, der auf dem Parkstreifen rechtsseitig der Frankfurter Straße, nahe der Mozartstraße, abgestellt war. Zeugen hatten beobachtet, wie der Verursacher anschließend von der Unfallstelle geflüchtet war, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 6.000 Euro zu kümmern. Es soll sich um einen Lkw mit mindestens 7,5 Tonnen gehandelt haben, der von einem Mann mit kurzen dunklen Haaren und Bart gesteuert wurde. Wegen einer Metallstrebe am Heck konnten die Zeugen das hinteren Kennzeichen nicht erkennen.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Lkw oder dem Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell