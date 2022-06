Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: 2800 Euro Schaden nach Einbruch in Lagerhalle

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf den Lagercontainer einer Firma in der Landwehrstraße hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende abgesehen. In der Zeit zwischen Freitag (10.6.) und Montag (13.6.) verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem, Lagerraum auf dem Gelände und entwendeten unter anderem eine Trennmaschine. Mit ihrer Beute traten die Kriminellen die Flucht an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2800 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell