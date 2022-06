Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Wohnhaus

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Wohnhaus in der Gundhofstraße geriet am Freitag (03.06.), in der Zeit zwischen 6.00 und 20.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über den Balkon Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher im Haus anschließend mehrere hochwertige Schmuckstücke mitgehen, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

