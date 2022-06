POL-DA: Reichelsheim: Brand eines Dachstuhls

Trebur (ots) - Am Pfingstmontag (06.06.) kam es um 16.40 Uhr am Ortsausgang in Trebur auf der L3012 aus Richtung Geinsheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Hierbei wurde der Fahrer, welcher sich allein im Auto befand, eingeklemmt. Nachdem ihn Ersthelfer herauszogen, flüchtete er in ...

