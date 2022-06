Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Schwerer Verkehrsunfall mit 4 Verletzten zwischen Wolfskehlen und Goddelau

Riedstadt (ots)

Am Mittwoch, 01.06.2022 kam es gegen 17.00 Uhr in Kreuzungsbereich Gernsheimer Str. Ecke Tannenhof in Riedstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 4 Personen verletzt wurden. Ein 39-jährige Motorradfahrer aus Biebesheim überholte links eine Fahrzeugschlange. Als dann eine 19-jährige Autofahrerin aus Riedstadt nach links abbiegen wollte, konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr dieser auf. Die Autofahrerin und ihre beiden Insassen wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der schwerverletzte Motorradfahrer befindet sich außer Lebensgefahr und wurde mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 30.000 EUR.

