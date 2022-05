POL-DVS: Seeheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der BAB 5 schwer verletzt

Mühltal (ots) - Nach einem Zimmerbrand am frühen Mittwochmorgen (25.05.) musste ein 64 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 5 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Im Stadtteil Nieder-Ramstadt war in einer Wohnung im Fliednerweg ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte vermutlich ein technischer Defekt an einem Radio das Feuer im Badezimmer ausgelöst. Die verständigte ...

