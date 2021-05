Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

BAB A5 - Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen auf der Bundesautobahn A5 wurde ein 31-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt. Ein 64-Jähriger war gegen 06.40 Uhr mit einem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. Aufgrund einer Panne fuhr er an der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord von der Autobahn und kam auf dem Verzögerungsstreifen mit eingeschalteter Warnblinkanlage zum Stehen. Der 31-Jährige verließ ebenfalls an der Anschlussstelle die Autobahn. Hierbei übersah er den stehenden Sattelzug und prallte gegen den Sattelauflieger. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn bis 09.50 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von ca. 5 km Länge.

