POL-ERB: Schwerer Motorradunfall im Begegnungsverkehr

Mossautal/B460 (ots)

Am 15.05.2022, gegen 15:30, kam es auf der B460 in Mossautal zwischen der Wegscheide und dem Ortsteil Hüttenthal zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Ein 53-jähriger und ein 36-jähriger Motorradfahrer, beide aus dem Landkreis Groß-Gerau, kollidierten nach derzeitigem Stand im Begegnungsverkehr. Dabei kam der 36-jährige Biker zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden. Der 53-jährige Biker wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die verschmutze Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Mossautal gereinigt. Die B460 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Insgesamt waren 2 Rettungswagen, ein Notarztwagen und 3 Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

