Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: VU-Flucht in Birkenau

Birkenau (ots)

Am vergangenen Dienstag wurde im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr in der "Liebersbacher Straße" in Birkenau ein geparkter blauer Mercedes-Benz am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 200,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Lenz, POK

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell