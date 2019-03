Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Auto

Reinheim (ots)

Einen Sachschaden von zirka 1000 Euro verursachten am Dienstagmorgen (19.03.) Kriminelle an einem in der Straße "Westring" geparkten weißen Ford Transit. In der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 10.30 Uhr zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite und flüchteten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/ 6330-0 bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

