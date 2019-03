Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim-Kirschhausen: Einbrecher steigen durch Fenster ein

Heppenheim (ots)

Um in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg einbrechen zu können, haben Kriminelle am Donnerstag (19.3.) zwischen 11.45 Uhr und 19.50 Uhr ein Seitenfenster aufgebrochen. Die Täter suchten auf mehreren Stockwerken in verschiedenen Zimmern nach Wertgegenständen. Ob sie was gestohlen haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei (K 21/ 22).

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060.

Polizeipräsidium Südhessen

