Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Sickenhofen: Vollsperrung der B26 nach Unfall

Babenhausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (19.03.) gegen 10 Uhr war die Bundesstraße 26 in Höhe Sickenhofen für eine Stunde gesperrt. Eine 84-jährige Autofahrerin übersah zuvor ein Stauende und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Dabei erlitt die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen wurde ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe verursacht. Wie es zu dem Unfall kam, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Augenzeugen des Unfallhergangs, können sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg melden.

