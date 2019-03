Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Unfall an der Zufahrt zum Einkaufsmarkt

Polizei sucht silberfarbenes Auto

Erbach (ots)

An der Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt wurde am Samstagmorgen (16.3.) ein blauer VW Polo von einem entgegenkommenden silberfarbenen Auto seitlich berührt, der im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit die Unfallstelle verließ. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht den verantwortlichen Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können. Das gesuchte Auto dürfte nach dem Unfall an der linken Fahrzeugseite Lackschäden haben. Nach Aussagen der Polo-Fahrerin lag auf der umgeklappten Rückbank eine Leiter.

Wer Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug machen kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell