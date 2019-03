Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Lagerhalle einer Gärtnerei aufgebrochen/ Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

Zwischen Mittwochabend (13.03.) und Donnerstagmorgen (14.03.) sind Einbrecher in eine Lagerhalle in der Wixhäuser Straße eingedrungen.

Nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie einen Büro- und einen Lagerraum sowie den Verkaufsbereich der Gärtnerei. Neben Bargeld entwendeten so dort unter anderem diverse Pflanzen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 600 Euro.

Die Täter müssen ihr sperrige Beute mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151 / 969-0 in Verbindung zu setzen.

