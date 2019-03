Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Mountainbike "Conway" an Bahnhof entwendet

Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

Ein graues Fahrrad des Modells MC 400 im Wert von mehreren hundert Euro geriet am Mittwoch (13.03.) in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 14.55 Uhr in das Visier von Dieben. Das Mountainbike war zur Tatzeit auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof in der Ostendstraße angeschlossen. Wie die Täter das Fahrradschloss knacken konnten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Das 3. Polizeirevier in Arheilgen sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrraddieb oder zum Verbleib des Fahrrades geben können (06151/969-3810).

