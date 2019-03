Polizeipräsidium Südhessen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag (13.-.14.3.) ihr Unwesen in einem Seniorenheim in der Willy-Brandt-Straße getrieben. Auf der Suche nach Beute wurden sie offenbar nicht fündig, verursachten jedoch durch das Aufhebeln einer Keller- und einer Bürotür, einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Kriminellen das Gebäude über die unverschlossene Schiebetür und flüchteten über das Fenster eines Hauswirtschaftraumes im Erdgeschoss. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, hatten Mitarbeiter des Wohnheims die Spuren der ungebetenen Gäste entdeckt und die Ordnungshüter verständigt. Die Polizei in Ober-Ramstadt ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06154/6330-0, nehmen die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

