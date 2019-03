Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Schwarzer Seat Leon im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (9.-10.3.) hatten es Kriminelle auf einen schwarzen Seat Leon abgesehen, der zur Tatzeit, gegen 1.30 Uhr, im Wickopweg parkte. Im Schutze der Dunkelheit schlugen die Täter eine Scheibe des Autos ein und gelangten so in den Innenraum. Dort bauten sie unter anderem das Navigationsgerät und den Multimedia-Player aus. Darüber hinaus geriet auch die Karosserie des Fahrzeuges in den Fokus der Diebe. Wenige Minuten reichten den Tätern offenbar aus, um unbemerkt die vordere Fahrzeugfront samt Kennzeichen und Scheinwerfer sowie die Blenden der Rückscheinwerfer abzumontieren. Unerkannt gelang den Kriminellen mit ihrem Diebesgut die Flucht. Der verursachte Gesamtschaden an dem Auto wird derzeit auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

