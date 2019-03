Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Dunkler Pkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots)

Am Sonntag, 10.03.2019 ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in Birkenau eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei war ein dunkler Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Straße Am Tannenbuckel, gegen einen geparkten weißen Ford gefahren. Dieser wurde dabei an der Stoßstange und am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

