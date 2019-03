Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Griesheim (ots)

Am Sonntag (10.03.2019) gegen 12:50 Uhr kam es in Griesheim im Nordring Höhe Kirschberg zu einem schweren Zusammenstoß dreier PKW. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr der 36jährige Unfallverursacher aus Serbien in Richtung Norden, überholte andere Fahrzeuge und streifte dabei zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dieses drehte sich durch den Zusammenstoß. Der 52jährige Fahrer aus Darmstadt wurde dabei leicht verletzt. Anschließend stieß der Verursacher frontal gegen einen dahinterfahrenden PKW aus dem Main-Taunus-Kreis. Dessen 22jähriger Fahrer sowie der 47jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurden leicht verletzt.

Der Unfallverursacher wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Beifahrer aus dem PKW vom Main-Taunus-Kreis wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die BGU nach Frankfurt verbracht. Die anderen verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30 000 EUR. Die Straße Nordring in Griesheim war während der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Berichterstatter: PHK Kessler, 2. Polizeirevier Darmstadt

