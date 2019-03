Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Schaukasten eines Wandervereins beschädigt

Ober-Ramstadt (ots)

Ein Schaukasten in der Darmstädter Straße geriet in den Fokus von Kriminellen. Am Donnerstag (28.02.) wurde der Diebstahl einer Scheibe des Schaukastens sowie dessen Beschädigung angezeigt. Zuletzt wurde der Kasten des Wandervereins am Sonntag (10.02.) unversehrt wahrgenommen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf zirka 150 Euro geschätzt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

