Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt-Ober-Modau: Einbrecher gelangten durch aufgehebeltes Fenster ins Haus

Ober-Ramstadt (ots)

Kriminelle hebelten am Donnerstagabend (28.02.) ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu einem Haus in der Straße "Am Lohberg". Die Bewohner waren knapp drei Stunden unterwegs, als sie nach ihrer Heimkehr gegen 22.15 Uhr den Einbruch feststellten. Nach ersten Schätzungen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro und erbeuteten Bargeld.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei (K21-22) aus Darmstadt wegen des Einbruchs und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

