POL-DA: Heppenheim: Diebische Frauen überrumpeln Seniorenpaar

Heppenheim (ots)

Ein Seniorenpaar ist am Donnerstagmittag (28.2) von zwei diebischen Frauen in der eigenen Wohnung überrumpelt und bestohlen worden. Der später bestohlene Mann wurde gegen 13 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße von zunächst einer Täterin, die aus einem in der gleichen Straße abgestelltem Autos ausstieg, angesprochen. Im Haus trafen sie auf die Komplizin. In der Wohnung lenkte das Duo die älteren Bewohner mit ausgebreiteten Tüchern und der Aufgabe einen Brief zu schreiben ab. Unbemerkt wurde dabei aus dem Schlafzimmer die Geldbörse samt Bankkarte sowie Schmuck entwendet. Mit der gestohlenen Bankkarte wurde etwa eineinhalb Stunden später in Offenbach zusätzlich 1000 Euro abgehoben.

Die zwischen 1,65 Meter bis 1,70 Meter großen Frauen sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent. Die ältere von ihnen ist etwa 50 Jahre alt und korpulent. Sie hat schwarze schulterlange Haare. Die Frau war mit einem grün/ schwarzem Oberteil sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Ihre zwischen 35 und 40 Jahre alte Begleitung war geschminkt und schick angezogen. Ihre dunkelblonden Haare sind kürzer, ähnlich einem Pagenschnitt.

Wegen Trickdiebstahl und Betrug ermitteln jetzt Beamte der Kriminalpolizei (K 21/ 22). Wem das diebische Frauenduo und das Auto, aus dem mindestens eine Täterin ausstieg in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße aufgefallen ist, meldet sich bitte unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 der Polizeistation Heppenheim.

