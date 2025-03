Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250313-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Schülp gesucht

Schülp ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 11.03.2025, 22.00 Uhr und dem 12.03.2025, 07.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Bekbrook in Schülp eingebrochen, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Unbekannte Täter hatten im rückwärtigen Bereich ein Erkerfenster aufgehebelt und waren so ins Hausinnere vorgedrungen. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, die Hausbesitzer waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause.

Zum Stehlgut ist noch nichts weiter bekannt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können, wem sind ggf. fremde Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen?

Anwohner in der Straße Am Bekbrook werden gebeten, wenn sie Kameras an ihren Grundstücken verbaut haben, diese nach verdächtigen Personen zu sichten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell