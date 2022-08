Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220802-1-pdnms Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 01.08.2022 um 22.04 Uhr befuhr ein 26-jähriger mit seinem PKW Lancia die Breslauer Straße in Rendsburg in Richtung Ostlandstraße. In Höhe der Hausnummer 12 fuhr von links ein kleiner Junge mit dem Fahrrad unvermittelt von dem Radweg auf die Straße. Der Junge soll zwischen sechs und acht Jahren alt gewesen sein. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 26-jährige seinen PKW in die dort parkenden Autos. Dabei wurden ein schwarzer BMW 730 sowie ein weißer BMW 116d beschädigt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Junge entfernte sich in unbekannte Richtung. Auch Zeugen konnten die Fahrtrichtung nicht benennen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 20.000,-- EUR. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise zu dem Radfahrer bzw. dass sich der Radfahrer bei der Polizei meldet. Die Tel.: der Polizei in Rendsburg lautet: 04331/408450.

