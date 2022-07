POL-NMS: 220712-1-pdnms Zeugen nach gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Eckernförde gesucht

Neumünster (ots) - Am 09.07.2022 gegen 16.00 Uhr konnte ein 65 jähriger Neumünsteraner nach Handydiebstahl überführt werden, nachdem ein 35 jähriger Neumünsteraner sein gestohlenes Handy orten konnte. Der Geschädigte erschien am Samstag beim 1. Polizeirevier Neumünster und gab an, dass er mit seinem neuen Handy sein altes gestohlenes Handy soeben in der Störstraße in Neumünster orten konnte. Der Geschädigte ...

mehr