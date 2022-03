POL-NMS: 220317-2-pdnms Betrug mittels whatsapp auch in Neumünster

Eckernförde (ots) - In der letzten Zeit ist es öfters zu Betrugsversuchen über whatsapp in Eckernförde gekommen, bisher blieb es aber bei Versuchen. Am heutigen Tag erschien jedoch eine Geschädigte bei der Polizei in Eckernförde und zeigte einen Betrug an. Die Geschädigte bekam über den Nachrichtendienst whatsapp eine angebliche Nachricht von ihrer Tochter ( vom Täter ) die ihr mitteilte, dass ihr Handy kaputt ...

mehr