Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200401-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der B 203, drei verletzte Personen

Goosefeld ( Eck ) (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 203. In Höhe der Ortschaft Goosefeld, Fahrtrichtung Eckernförde, verlor ein 25 jähriger Mann die Kontrolle über seinen PKW und kam in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem PKW einer 25 jährigen Frau. Im Anschluß fuhr noch ein 30 Jahre alter Mann mit seinem PKW in das Fahrzeug der 25 jährigen Frau. Alle drei Beteiligten Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, dort wurden alle drei Personen stationär aufgenommen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Während der Unfallaufnahme musste die B 203 voll gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell