POL-NMS: Neumünster Handtasche geraubt

Neumünster. Mittwoch (31.07.19, 12.40 Uhr) wurde der Polizei ein Handtaschenraub angezeigt. Die 77-jährige Geschädigte gab an, zu Fuß vom Klostergraben in Richtung Parkstraße gegangen zu sein, als ihr in Höhe des Parkhotels die Handtasche entrissen wurde. Die alte Dame stürzte, wurde aber nach eigenen Angaben nicht verletzt. In der weißen Handtasche befanden sich ein geringer Bargeldbetrag, ein Handy und weitere persönliche Sachen. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Parkstraße. Beschreibung: Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und schlank. Dunkle Hautfarbe, schwarze, sehr krause Haare. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neumünster unter der Rufnummer 9450.

