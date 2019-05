Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190502-2-pdnms Autoklau mit Folgen

Fockbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Um 03.36 Uhr beabsichtigte eine Funkstreife in Kiel zwei PKW zu kontrollieren. Diese beiden Fahrzeuge, ein Range Rover und ein Porsche Cayenne, entzogen sich zunächst einer Kontrolle. Während das eine Fahrzeug, der Range Rover bei der Verfolgung verunfallte, gelang es den Einsatzkräften, den Porsche Cayenne zu stoppen. Die Überprüfung ergab, dass die beiden PKW kurz zuvor im Rahmen eines Einbruchs in ein Autohaus in Fockbek entwendet worden waren. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass noch zwei weitere PKW aus demselben Autohaus gestohlen wurden. Hierbei handelte es sich um einen Jaguar XS sowie um eine Mercedes R-Klasse. Die polizeilichen Ermittlungen, die den gesamten Tag über andauerten, führten zum Auffinden der beiden letztgenannten PKW. Dabei wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Ein Täter soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

