Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumunster - Schuppen brannte

Neumünster (ots)

190429-2-pdnms Schuppen brannte

Neumünster. Sachschaden entstand beim Brand eines Schuppens auf einem Hinterhof in der Brachenfelder Straße. Eine Anwohnerin meldete das Feuer am frühen Sonntag (28.04.19, 04.30 Uhr). Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer Brandlegung aus. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9450. Bereits in der Nacht zum 22.04.19 brannte auf demselben Hof ein Holzunterstand. Siehe unsere Meldung 190422-3-pdnms. Die Kriminalpolizei prüft etwaige Tatzusammenhänge.

Sönke Hinrichs

