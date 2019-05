Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Am Tatort festgenommen

Neumünster. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei heute (02.05.19, 03.20 Uhr) drei männliche Personen, die sich im Sachsenring an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Nur wenige Minuten später waren die Beamten vor Ort und konnten einen 55-Jährigen noch am Automaten festnehmen. Ein weiterer Tatverdächtiger (28) konnte kurz darauf im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Der dritte Täter ist noch flüchtig. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Automatenaufbruchs. Entsprechendes Werkzeug wurde sichergestellt, Zigaretten wurden nicht gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

