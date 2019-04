Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Total überladener Sprinter

Neumünster (ots)

190418-PDNMS- Total überladener Sprinter

Neumünster

Am Donnerstag den 18.04.2018 fiel den Streifenbeamten der Autobahnpolizei Neumünster in Höhe der AS Neumünster Nord auf der A 7 ein Lieferwagen der Sprinter-Klasse auf, da der Fahrer des Lieferwagens nicht angegurtet war. Bei der folgenden Kontrolle des Fahrzeuges trauten die Beamten ihren Augen kaum, denn der aus Polen stammende Sprinter hatte einen Gabelstapler geladen. Die nun folgende Wägung des Fahrzeuges ergab den unglaublichen Wert von 7800 KG, das Fahrzeug hätte höchstens 3500 KG wiegen dürfen. Das bedeutet eine Überladung von 122,85 % und kostete den aus der Ukraine stammenden Fahrer 500,-EUR Bußgeld, die er in bar entrichtete. Um die Weiterfahrt sicher zu verhindern, wurde dem Fahrzeug auf dem Rastplatz Aalbek eine Parkkralle angelegt, bis ein geeignetes Fahrzeug für den Weitertransport organisiert wird.

Michael Mihlan

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell