POL-WE: Betrüger versprechen Gewinn gegen Gebühr in der Wetterau ++ Mini angefahren in Friedberg ++ Codieraktion in Bad Nauheim ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 18.04.2019

Die Radsaison beginnt - wieder Codieraktionen der Polizei

Bad Nauheim: Seit einigen Wochen sind die Radler wieder unterwegs und nutzen die ersten Sonnenstrahlen und milden Temperaturen für eine Spritztour, den Weg zu Schule und Arbeit oder aber um sich fit zu halten. Damit die Zweiräder gut gesichert sind, empfiehlt die Polizei nicht nur ein gutes Schloss, sondern auch die sogenannte F.E.I.N.-Codierung. Bei dieser Maßnahme wird ein Code in den Rahmen des Rades eingraviert, der Rückschlüsse auf den Eigentümer zulässt. Wird das Rad gestohlen und im Rahmen einer Kontrolle aufgefunden, können die Gesetzeshüter feststellen, ob das Rad vom Berechtigten gefahren wird. Häufig werden gestohlene Räder auch nach dem Diebstahl achtlos irgendwo zurückgelassen. Auch hier hilft die F.E.I.N.-Codierung, das Rad dem rechtmäßigen Besitzer zuzuordnen und eine Rückgabe zu ermöglichen. Ist ihr Interesse geweckt, auch ihr Fahrrad codieren zu lassen? Dann haben sie dazu Gelegenheit am 8. Mai in Bad Nauheim. Auf dem Polizeiposten in der Hauptstraße 54 werden sich Polizeioberkommissarin Karina Kohnert und der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Bernd Büthe zwischen 9 Uhr und 14 Uhr die Zeit nehmen, ihre Räder zu codieren. Da der Andrang erfahrungsgemäß groß ist, bitten die beiden Polizisten um Voranmeldung unter der Rufnummer 06031/601-462 (zu Bürozeiten). Teilnehmer an der Aktion müssen einen Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitbringen. Carbonräder sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht zur Codierung geeignet. Bei E-Bikes ist es wichtig, dass der Schlüssel für den Akku am Codiertag mitgebracht wird.

Mini angefahren

Friedberg: Einen in der Kaiserstraße geparkten schwarzen Mini stieß offenbar ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch gegen 11.45 Uhr an, so dass die Stoßstange und ein Reflektor am Fahrzeug hinten Beschädigungen erlitten. Immerhin kostet die Behebung dieses Schadens etwa 300 Euro, wofür die Versicherung des unfallversursachenden Fahrzeuges aufkommen würde. Die Fahrerin des Unfallwagens flüchtete aber von der Unfallstelle und so bleibt die Besitzerin des Minis aus Friedberg erstmal auf ihrem Schaden sitzen. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen.

Nach Parkrempler geflüchtet

Florstadt: Um ihren Einkauf zu erledigen begab sich eine Florstädterin am Dienstag gegen 12.15 Uhr zu einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße in Nieder-Florstadt. Sie parkte ihren Suzuki auf dem Parkplatz vor dem Geschäft und kaufte ein. Dabei war sie nicht lange unterwegs. 15 Minuten später kehrte sie zu ihrem roten Kleinwagen zurück und bemerkte Kratzer und Farbabrieb an der hinteren Stoßstange, ein Schaden von ca. 1000 Euro. Möglicherweise beim Rangieren hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Schaden verursacht und sich unerlaubt entfernt, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Betrüger versprechen Gewinn

Wetteraukreis: Aus Echzell und Wölfersheim meldeten sich im Laufe des Mittwoch zwei Frauen bei der Polizei . Bei ihnen waren ungewöhliche Anrufe eingegangen. In beiden Fällen teilte eine weibliche Stimme den Damen mit, dass sie in einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Bei dem besagten Gewinn handelte es sich jeweils um einen 5stelligen Betrag. Die Anruferin versprach, zur Gewinnauszahlung in bar persönlich bei den angerufenen Frauen vorbei zu kommen. Sie müssten dann lediglich eine Gebühr von 900 Euro zahlen, um das Geld zu erhalten. Beide Wetterauerinnen erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch. Es kam keine der beiden zu Schaden.

Kennzeichen eines Anhängers entwendet

Nidda: Im Wald bei Schwickartshausen hatten Forstmitarbeiter am Dienstag gegen 16 Uhr einen Anhänger abgestellt. Als sie am darauf folgenden Tag gegen 12 Uhr zurück kamen mussten sie feststellen, dass das amtliche Kennzeichen HEF-HF 178 entwendet war. Die Halterung des Kennzeichens blieb auseinandergerissen am Fahrzeug zurück. Hinweis auf die Diebe und den Verbleib des Kennzeichens nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Markenemblem gestohlen

Büdingen: Bei einem grauen 1er-BMW, entwendete ein bislang Unbekannter das Markenemblem. Das Auto parkte zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 20.30 Uhr am Sportplatz in Orleshausen in der Straße Am Herrenhöfchen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

