Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Schule

Krefeld (ots)

Zwei Männer haben am Samstagmorgen (9. Februar 2019) versucht, in eine Schule an der Dionysiusstraße einzubrechen. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 10:20 Uhr zwei verdächtige Personen auf dem Schulgelände und wählte den Notruf.

Zwischenzeitlich hatten sich die 53 und 48-jährigen Männer auf dem Gelände der Schule versteckt.

Bei der Durchsuchung trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen Einbrecher im Bereich der Sporthalle und einen weiteren auf dem Dach des Gebäudes an.

Hier hatten sie offensichtlich ein Oberlicht aufgebrochen.

Die Beamten nahmen die alkoholisierten Männer fest und ordneten eine Blutprobe an. (84)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell