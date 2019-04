Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: L 49

Bordesholm

Kreis RD-ECK - Mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

L 49 / Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots)

190418-4-pdnms Mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

L 49 / Bordesholm / Kreis RD-ECK. Drei Leichtverletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich Mittwoch (17.04.19, 18.35 Uhr) auf der L 49 zwischen Dätgen und Bordesholm ereignete. Der irische Fahrer (24) eines Toyota war mit Fahrtrichtung Bordesholm unterwegs und wollte nach links auf die Autobahn Richtung Hamburg abbiegen. Dazu verließ er die rechte Straßenseite und stieß frontal mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Isuzu zusammen. Der dem Isuzu nachfolgende Fahrer (60) eines Opel Combo konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Isuzu auf. Er und sein Beifahrer (52) blieben unverletzt. Der Ire erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden. In dem Isuzu wurden der Fahrer (25) und der Beifahrer (50) leicht verletzt und mit Rettungswagen in Kliniken nach Neumünster und Rendsburg gebracht. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

Telefon: 04321-945 2222

