Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190402-pdnms-01 Diebstahl von Teddybären

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Bereits am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet sich auf dem Gelände des Jahrmarkts auf dem Willy-Brandt-Platz ein außergewöhnlicher Diebstahl. Unbekannte entwendeten bei einem Los-Stand 30 unterschiedliche Stofftiere. Dabei handelte es sich um übergroße Teddys, Pandas und Stoffhasen in verschiedenen Größen und Farben. Aufgrund des Volumens der Diebstahlsmenge muss der Abtransport in einem größeren Auto erfolgt sein. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 04331/208-450.

