POL-BI: Täter stehlen PKW - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag, den 10.09.2018, auf Dienstag, den 11.09.2018, erbeuteten Täter an der Wilfriedstraße/ Erwinstraße einen VW Golf. Die Polizei sucht Zeugen.

Montagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, parkte der Bielefelder seinen PKW an der Wilfriedstraße Ecke Erwinstraße. Am Dienstag, den 11.09.2018, gegen 16:00 Uhr, fiel der Diebstahl des schwarzen/ dunkel grauen VW Golfs auf. An dem Golf V vom Typ 1K, aus dem Baujahr 2010, befanden sich Bielefelder Kennzeichen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

