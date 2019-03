Polizeidirektion Neumünster

Holzdorf - Kreis RD-ECK - Unfallbeteiligter gesucht

B 203 / Holzdorf / Kreis RD-ECK. Verletzt wurde niemand bei einem Unfall am Dienstag (26.03.19, 15.45 Uhr) auf der B 203 bei Holzdorf. Der Fahrer (26) eines Lkw mit Anhänger musste mit Fahrtrichtung Eclernförde wegen eines entgegen kommenden Pkw nach rechts ausweichen. Dabei geriet das schwere Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Der Fahrer des entgegen kommenden Pkw (möglicherweise ein Ford Focus) setzte seine Fahrt Richtung Kappeln ohne anzuhalten fort. Es entstand erheblicher Flurschaden. Der unbekannte Fahrer oder Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damp unter der Rufnummer 04352 / 307 4000 in Verbindung zu setzen.

Sönke Hinrichs

