Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: pdnms-1- Schuppen mit Reetdach abgebrannt

Waabs ( RD-Eck ) (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes war ein mit Reet gedeckter Schuppen am 25.03.2019 gegen 06.00 Uhr in Waabs in Brand geraten. Durch das Feuer ist der Schuppen komplett zerstört worden. Die FFW aus Waabs und aus Damp konnten das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell