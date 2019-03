POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Polizeipräsidium Mainz

Dienstag, 19.03.2019, 12:00 Uhr

Ein 48-Jähriger befährt den Europakreisel mit seinem Pkw von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Mainz-Finthen auf dem äußersten Fahrstreifen. Ein 77-Jähriger befährt den zweiten Fahrstreifen von rechts in gleiche Fahrtrichtung. Eine bislang unbekannte Person fährt plötzlich mit ihrem Fahrzeug von der Isaac-Fulda-Allee in den Kreisel ein und nimmt dem 48-Jährigen die Vorfahrt. Der 48-Jährige weicht auf den zweiten Fahrstreifen von rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin muss der 77-Jährige ebenfalls ausweichen, um eine Kollision mit dem 48-Jährigen zu vermeiden. Dabei stößt der 77-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen ein am linken Fahrbahnrand stehendes Verkehrsschild. Es entsteht sowohl an dem Verkehrsschild als auch an dem Fahrzeug des 77-Jährigen ein Sachschaden. Der oder die Unfallverursacher/in entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

