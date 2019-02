Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Auf der A 7 zwischen der Auffahrt Neumünster Mitte und Nord in Fahrtrichtung Norden ist es am 13.02.19 gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge sind dabei beteiligt. Ein Fahrzeug hat sich überschlagen. Das Fahrzeug landete im einem Wildzaun. Der Fahrzeugführer konnte leicht verletzt aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen. Zwei der drei Fahrspuren bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, ebenso die Bergung der Fahrzeuge. Jens Oltmann

