Haale / Kreis RD-ECK. Mindestens 30.000 Euro Schaden entstanden Mittwoch (05.12.18) bei einem Schuppenbrand in der Straße Wetterberg in Haale. Ein Nachbar hatte das Feuer gegen 13.50 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. In dem Schuppen wurde unter anderem hochwertiges Werkzeug zerstört. Brandbetroffen ist auch ein angrenzendes Holzlager. Personen wurden nicht verletzt. Die Kripo in Rendsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

