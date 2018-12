Jevenstedt / Kreis RD-ECK (ots) - 181206-3-pdnms Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz

Jevenstedt / Kreis RD-ECK. Unbekannte hatten bereits in der Nacht zum 30.11.18 durch Umherfahren mit einem Auto erhebliche Schäden auf dem B-Platz des TUS Jevenstedt angerichtet. Der Vereinsvorstand schätzt den Schaden auf 5000 Euro. Eine Überwachungskamera zeichnete kurz nach 01.30 Uhr (30.11.18) ein Fahrzeug auf. Dabei könnte es sich um einen Kia Sorento handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Jevenstedt unter der Rufnummer 04337 / 410.

