POL-NMS: 181116-2-pdnms Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Eckernförde / Am 16.11.2018, gegen 08.40 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus (MFH) in Eckernförde, in der Straße Wulfssteert gemeldet. Es stellte sich heraus, dass in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde übernahm die Löscharbeiten. In der Wohnung hielten sich zum Brandzeitpunkt eine 44-jährige Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn auf. Die beiden sowie weitere 4 Hausbewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert werden. Das Feuer selbst war in einem Zimmer der Wohnung ausgebrochen. Die Wohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Das Treppenhaus des MFH wurde erheblich durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft, so dass die anderen fünf Mietparteien nicht so ohne weiteres zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Hausverwaltung wollte hier durch Reinigungsarbeiten zügig und zeitnah Abhilfe schaffen. Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen übernommen und zieht auch die Hinzuziehung Eines Sachverständigen vom LKA Kiel in Erwägung. Zur Brandursache können zurzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe dürfte mindestens im sechsstelligen Bereich liegen. Rainer Wetzel

