POL-NMS: 181115-1-pdnms Polizei sucht Zeugen

Bordesholm (ots) - 181115-1-pdnms Polizei sucht Zeugen

Bordesholm / Bereits am 14.10 2018, gegen 01.05 Uhr wurde ein 15-ähriger Schüler in Bordesholm im Eduard-Völer-Weg am Kopf verletzt. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass der Schüler eine blutende Platzwunde am Kopf erlitten hatte, die von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden musste. Er konnte lediglich sagen, dass er von irgendetwas am Kopf getroffen wurde. Zu der Zeit fand dort eine Party statt, auf der auch der Schüler war. Alle anderen Umherstehenden konnte sich die Verletzung nicht erklären. Entsprechende Gegenstände / Geschosse oder ähnliches wurden nicht gefunden. Allerdings sollen sich im Nahbereich zwei Radfahrer aufgehalten haben, die möglicherweise Zeugen sein könnten. Sie und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bordesholm unter der Tel.-Nr.: 04322 96100 in Verbindung zu setzen. Rainer Wetzel

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell